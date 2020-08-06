Başkan Yılmaz, son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekti - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis toplantısında, son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayan ilk belediye olduklarını belirtip, şiddetin önlenmesi için çalışmalara devam ettikleri söyledi.

Toroslar Belediyesinin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, toplantıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayan ilk belediyeyiz"

Tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerinin son zamanlarda artış göstermesiyle derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayan ilk belediye olduklarını hatırlattı. Şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Kadın Çocuk ve Danışma Merkezimizde yapılan etkinlikler ile farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Merkezimizde görev alan psikologlar, kontrollü ev ziyaretlerinin yanı sıra bireysel görüşmeler de yaparak bilinçlendirme ve şiddetin önlenmesine yönelik danışma hizmeti veriyor. İlçemizde bu çalışmaların olumlu karşılığını alıyoruz. Şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Toroslar 3. Etap imar planı çalışmaları başlayacak

Meclis toplantısında, yaklaşık 830 hektar alanda başlatılacak Toroslar 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı görüşülerek, ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Önceliklerinin Toroslar'ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi ve gelişmesi olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Birinci ve ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Bu konuda hemşehrilerimizden olumlu dönüşler aldık. Üçüncü etap ise merkez mahallelerimizi kapsıyor. Ekibimizin özverili çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Toroslarımıza artı değer katmak istiyoruz"

Başkan Yılmaz, yeni bir sosyal proje için de hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kültürlerarası diyalogu artırma amacı taşıyan "İlmek İlmek Sevgiyle Dokumak Projesi" hakkında bilgi veren Yılmaz, "Rutin hizmetlerimizin yanında insana dokunan projeler üretip Toroslarımıza sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda artı değer katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Toroslar Belediyesi İyi Yönetişim Modeline Sivil Toplum Katılımı Projesi" başvuru hazırlıkları da görüşülerek, mecliste kabul edildi.

9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İçel Sanat Kulübü XXV. Mersin Arkeoloji Günleri" için Toroslar Belediyesi bütçesinden 20 bin TL maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklif de görüşülerek kabul edildi. - MERSİN