Başkan Yılmaz: "Toroslar, festivaline sahip çıkıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz: 'Toroslar, festivaline sahip çıkıyor' - Son Dakika

Başkan Yılmaz: "Toroslar, festivaline sahip çıkıyor"

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de kış turizmini canlandıracak olan Toroslar Kar Festivali öncesi vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de kış turizmini canlandıracak olan Toroslar Kar Festivali öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, "Mersin'de ilk kez Arslanköy'de bin 453 rakımda düzenleyeceğimiz Kar Festivalimiz vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Toroslar, festivaline sahip çıkıyor" dedi.


Başkan Yılmaz, Kar Festivali hazırlıkları kapsamında mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Mersin'de ilk kez yapılacak olan festival hakkında mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Yılmaz; "Mersin'de, Adana'da, Hatay'da olmayan ve ilk kez Toroslarımızda gerçekleştireceğimiz bu festivalin Arslanköyümüzle de özdeşleşmesini istiyoruz. Birçok yerden vatandaşımız, Arslanköy'e festivalimiz için gelecek. Geldikleri zaman güzel vakit geçirmelerini ve buradan memnun ayrılmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.


Bölge esnafının açılacak stantlarda yöresel ürünlerin satışını da yapabileceklerini belirten Yılmaz, "Bölge esnafımız festival alanında kuracağımız stantlarda satış yapabilecek. Burada yöre esnafının da kazanmasını istiyoruz. Bunları önemsiyoruz. Festivalimizi başarıyla tamamladıktan sonra inşallah gelecek yıllarda daha da geniş çaplı kar festivalleri yapacağız" şeklinde konuştu.


"Bu festival, Arslanköyümüzü dünyaya tanıtacak"


Mahalle sakinleri de böyle bir projenin Arslanköy'de yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri, "Bu festival, Arslanköyümüzün geleceği için önemli bir adımdır. Bu proje Arslanköyümüzü Türkiye'ye, dünyaya tanıtacak. Bunu ileriki yıllarda daha iyi göreceğiz" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Arslanköy, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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