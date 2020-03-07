Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 22 branşta hizmet veren Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK) bünyesindeki kursları ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 22 branşta hizmet veren Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK) bünyesindeki kursları ziyaret etti.


Kursiyerlerle bir araya gelerek el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Yılmaz, Toroslar halkının kurslara olan ilgisinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kadınların, bu kurslarda meslek sahibi olmanın yanında sosyalleştiğini de vurgulayan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını arttırmak için çalışıyoruz" dedi.


"Kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz"


Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Meslek edinmek ve yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız, TORTEK kurslarımıza gelerek, burada öğrendikleriyle istihdamda bir adım öne geçmiş oluyorlar. Kursiyerlerimiz ürettikleri el emeği göz nuru ürünler ile aile ekonomilerine da katkı sağlıyorlar. Bu bizim için mutluluk verici. Sadece ilimizden değil başka illerden de sipariş alıyorlar. Kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


Yılmaz'ın sürpriz ziyareti dolayısıyla mutlu olan kursiyerler ise "Boş zamanımızı burada değerlendirmek çok güzel. Bütün kadınlara tavsiye ediyoruz. Öğrendiklerimizi kazanca dönüştürmenin de heyecanını yaşıyoruz. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a bize böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz, TORTEK kursiyerlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]