Başkan Yılmaz: "Uygulamalar keyfi değil" - Son Dakika
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Başkan Yılmaz: "Uygulamalar keyfi değil"

6 saat önce

Kütahya İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısında konuşan Başkan Musa Yılmaz, Korona virüs (Covid 19) salgını dolayısıyla ülke ve il genelinde ciddi uygulamaların keyfi olmadığını ifade etti.

Başkan Yılmaz:

Kütahya İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısında konuşan Başkan Musa Yılmaz, Korona virüs (Covid 19) salgını dolayısıyla ülke ve il genelinde ciddi uygulamaların keyfi olmadığını ifade etti.


İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısında bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, dünya genelinde yaşanan Korona virüs (Covid 19) salgını dolayısıyla ülke genelinde ve ilde bir süredir ciddi uygulamalar yapıldığını belirterek," Bunlar keyfi uygulamalar değil. Bir zorunluluğun ortaya koyduğu uygulamalar, ülke insanının sağlığı için, insanlık için yapılan uygulamalar Yaşadığımız olayın ciddiyeti her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkemizde süreci çok iyi yönettik ve salgını kontrol altına aldık. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Yapılan çalışmalardan gurur duyuyoruz"


Bu ülkenin fertleri olarak yapılan çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Başkan Yılmaz," İmrenilen, örnek gösterilen ülkelerin bu süreçte ne hallere düştüğünü hep birlikte yakinen gördük. Diğer ülkelerin insana, yaşlıya bakış açısını gördük. Çok şükür ülkemizde yaşlılarımızın hayatını ne kadar önemsediğimiz görüldü. Avrupa ülkelerinde ölenlerin büyük bir bölümü yaşlılardan oluşuyor. Bizim medeniyet anlayışımızdan, inanç anlayışımızdan ve kültürel anlayışımızdan dolayı yaşlılarımıza Avrupa ülkeleri gibi bakmadığımızı bu süreç de ortaya koyduk. İçinde bulunduğumuz süreci inşallah aldığımız tedbirler sayesinde kısa sürede atlatırız. Bu vesile ile sizlerin, hemşerilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum" diye konuştu.


İl Encümen Üyeliği için yapılan seçimlerde; Aynur Koçuk Mercan, Recep Toy ve Ali Osman Ergün İl Encümen Üyeliği görevlerine seçildi. 7 İhtisas Komisyonunun Üyeleri yapılan seçim ile belirlendi. İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısı gündemdeki konuların görüşülmesi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Musa Yılmaz, Kütahya, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:07 Kaynak: İHA


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