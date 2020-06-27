- Başkan Yılmaz, Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı - Son Dakika

- Başkan Yılmaz, Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı

- Başkan Yılmaz, Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ağırladı.

- Başkan Yılmaz, Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı

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BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ağırladı.

Yıldırım Belediyesi'ndeki makamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'yı konuk eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, daha sonra Vali Canbolat ve Kaymakam Yazıcı ile birlikte ilçede Osmanlı Dönemi'nin önemli alimlerinden Bursalı fıkıh alimi Mollayegan'ın adını taşıyan ve Fatih Sultan Mehmet'in öğrenim gördüğü Mollayegan Medresesi'nde Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Aktivite Merkezi ile Yıldırım Bayezid Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Karamazak bölgesindeki Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus, Yunus Emre ve aşıkların önderi Abdürrezzak'a ait kabirleri ziyaret eden Vali Canbolat, Başkan Yılmaz'dan binalar arasında kalan türbenin gün yüzüne çıkarılması ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Mehmed Reşad gibi 3 Osmanlı padişahının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal'i de ağırlayan Hünkar Köşkü'nün ardından Umurbey Mahallesi'ndeki Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret eden heyet, nostaljik arabalar ve tarihi hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ortak hareket vurgusu

İlçede yürütülen hizmetler ve projeler hakkında Vali Canbolat'a bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım tarihi kültürel mirası, insan çeşitliliği, zengin doğası ve coğrafyası ile büyük bir güzelliğe sahip. Ama 750 bin nüfusuyla da birçok yapısal, sosyal sorunları olan bir şehir. Bu şehrin yönetiminde de emek harcayan insanlar var. Valimiz, Kaymakamımız, meclis üyelerimiz, kurum amirlerimiz, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz ve belediyemiz ile bu sorunları çözmek için yoğun çaba harcıyoruz. Uyumun olduğu yerde bereket, başarı olur. Biz de bu başarıyı uyum içerisinde birlikte çalışarak yakalayacağız. Ben Sayın Valimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, "İlçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında da bilgi aldık. Bursa'mız tüm ilçeleriyle bir bütün. Yıldırım ilçemiz de, barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle, dayanışmayı esas alan toplum yapısıyla Anadolu'nun bir yansıması. Bizler de ilçemizin daha da gelişmesi için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu şehirde eksik gördüğümüz ne varsa giderilmesi için gereken desteği sağlayacağız. Yıldırım'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın çok daha iyi yerlere gelmesi için birlikte hareket edeceklerini belirten Vali Yakup Canbolat, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mehmet Melih Oktay, Yakup Canbolat, Yıldırım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkan Yılmaz, Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı - Son Dakika

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