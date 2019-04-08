Başkan Yılmaz Vatandaşların Taleplerini Dinledi
1 saat önce
ANKARA(AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi.
ANKARA(AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan
Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi.
Hicret Camii'nde öğle namazını kılan Yılmaz, daha sonra ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Yılmaz, "Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Pursaklar'ı birlikte yöneteceğiz." dedi.
Sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:57 Kaynak: AA
Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı
Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi
MTTB, Tepki Çeken Süleyman Çakır Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı