Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Başkan Yılmaz Vatandaşların Taleplerini Dinledi

1 saat önce

ANKARA(AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz Vatandaşların Taleplerini Dinledi, System.String[]
ANKARA(AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi.

Hicret Camii'nde öğle namazını kılan Yılmaz, daha sonra ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Yılmaz, "Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Pursaklar'ı birlikte yöneteceğiz." dedi.

Sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Abdulhekin Ayhan, Pursaklar, Güncel
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