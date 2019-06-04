Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından Musalı Mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından Musalı Mahalle sakinleri ile bayramlaştı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, yaşlıların elini öperek hayır dualarını aldı, gençlerle sohbet etti. Bayramlaşmada yoğun ilgiyle karşılaşan Yılmaz, mahalle meydanında tokalaşarak bayramını kutladığı vatandaşların yanı sıra esnaf ve ev ziyaretleri de yaptı. Bayramların büyüklerin ziyaret edildiği, kardeşlik ve barış duygularının pekiştiği zamanlar olduğunu söyleyen BYılmaz, "Sevgi ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızla bayramlaştık. Tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin Ramazan bayramını tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Hep birlikte nice güzel bayramlara" dedi.

Yılmaz, bayram ziyaretinin ardından Musalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in mezarını ziyaret ederek, kabir başlarında dua etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]