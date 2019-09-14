Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, veteran sporcularla buluştu
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Başkan Yılmaz, veteran sporcularla buluştu

1 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Veteranlar Futbol Turnuvasında, Toroslar Belediyesi Veteranlar Takımı ile Tarsus İdman Yurdu Veteranlar Takımı karşı karşıya geldi.

Başkan Yılmaz, veteran sporcularla buluştu, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Veteranlar Futbol Turnuvasında, Toroslar Belediyesi Veteranlar Takımı ile Tarsus İdman Yurdu Veteranlar Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz yaptı.


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Mersin Cam Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde yetişmiş, Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş ve Samsunspor'da da forma giymiş olan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Milli Kaleci Göksel Gencer'in anısına düzenlenen turnuvada takımları yalnız bırakmayarak, başlama vuruşunu yaptı.


Karşılaşma öncesi Gencer anısına dua okunarak, yad edildi. TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve takım oyuncularıyla sohbet eden Başkan Yılmaz, böyle anlamlı bir organizasyon düzenledikleri için TÜFAD Mersin Şubesi'ne teşekkür etti. Spora emek vermiş tüm değerleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Yılmaz, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Yılmaz, "Sahip çıkma ve bir vefa örneği olan bu turnuva, birlik ve beraberliğin sağlandığı güzel bir etkinlik. TÜFAD Mersin Şubesi'ni ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların her zaman yanındayız" dedi.


TÜFAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Gök ise turnuvaya sunduğu desteklerinden ötürü Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Geçen yıl kaybettiğimiz Göksel Gencer kardeşimizi sizinle birlikte anmak bizlere ayrıca mutluluk verdi. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Futbol, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:28 Kaynak: İHA
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