Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı - Son Dakika

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışlarının ardından ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kentte etkili olan kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışlarının ardından ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.


Başkan Yılmaz, yaşanan felaketin yoğun kar yağışının olduğu yaylalarda vatandaşları ziyaret etti. Yılmaz, yağışların ilçe genelinde ciddi hasarlara neden olmamasının sevincini yaşadıklarını belirtti.


Yaptığı mahalle ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle sohbet ederek, evlerinin ihata duvarı ve bahçelerinde bir hasar olup olmadığını da soran Yılmaz, bu gibi durumla karşılaşan vatandaşların belediyeye ya da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) başvurabilecekleri bilgisini verdi.


"Vatandaşımız huzuru ve refahı için çalışıyoruz"


Yılmaz, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, "Kış aylarının başından beri oluşturduğumuz acil müdahale ekibimiz, Mersin'de 'kırmızı kod' alarmı verilmesiyle harekete geçti. Teknik birimlerimizden oluşturduğumuz ekibimiz, bu süreçte koordineli çalışarak vatandaşlarımızın taleplerine anında müdahale etti. İlçemiz genelinde yol açımı, su tahliyesi ve temizliği yaparak en önemlisi de kar yağışının etkili olduğu yaylalarımızda mağdur olan vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı konusunda ekibimizle büyük bir sorumluluk üstlendik. Aynı sorumlulukla vatandaşımızın huzuru ve refahı için gece gündüz aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulduğu yaylalarda ekiplerin karla mücadele çalışmalarını da yakından takip eden Başkan Yılmaz, yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarına da eşlik etti.


Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerin yol güzergahlarının yanı sıra özellikle okullar, otobüs durakları ve trafiğin yoğun olarak kullanıldığı yerlerde de yol açma çalışmalarına devam ettikleri bildirildi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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