Başkan Yılmaz, yurt dışından gelen eğitimcileri ağırladı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, yurt dışından gelen eğitimcileri ağırladı

7 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulunun hazırladığı 'Minik Kalplerin Süper Kahramanları Göçmenlerin Eğitiminde Yenilikçi Öğretmen Yaklaşımları' konulu Erasmus projesi kapsamında Romanya, İtalya ve Yunanistan'dan Mersin'e gelen...

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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulunun hazırladığı 'Minik Kalplerin Süper Kahramanları Göçmenlerin Eğitiminde Yenilikçi Öğretmen Yaklaşımları' konulu Erasmus projesi kapsamında Romanya, İtalya ve Yunanistan'dan Mersin'e gelen eğitimcileri ağırladı.


Okul Müdürü İsa Bilgili ve Proje Koordinatörü Ömer Barış Eroğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yılmaz, konuklarıyla yakından ilgilenerek hayata geçirdikleri eğitim çalışmaları ve AB projeleri hakkında da bilgiler verdi.


"Eğitim her zaman önceliğimiz"


Toroslar'ın, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından da bahseden Başkan Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, Erasmus gibi değişim programlarının eğitim ve öğretim süreçlerine büyük katkı sağladığını söyledi.


Yabancı heyeti ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, Toroslar'ın daha da kalkınması ve gelişmesi adına uluslararası alanda önemli iş birliklerine imza attıklarını ve bu çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Yılmaz, "Bizler, geleceğe karşı sorumluyuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için bu tür eğitim programlarını önemsiyoruz. İlçemizdeki eğitim kurumlarımızın böyle önemli adımlar atması da mutluluk verici. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulumuzun değerli idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bu kapsamda yenilikçi eğitim anlayışını destekliyoruz" dedi.


Okul Müdürü Bilgili ve Proje Koordinatörü Eroğlu da Başkan Yılmaz'a eğitime sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Projenin detayları hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Eroğlu, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini arttırmak amacıyla Erasmus projeleri geliştirmekteyiz. Okulumuzda eğitim gören göçmen öğrencilerimiz var. Yurt dışında aldığımız eğitimlerle göçmen öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir aşama kaydettik. Şimdi ise bu projemizle İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen misafirlerimizi kentimizde ağırlıyoruz. Kendilerine okulumuzda yaptığımız çalışmaların bir sunumunu yaptık ve bu çalışmalarımız misafirlerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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