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Başkan Yılmaz, zabıta personeliyle bir araya geldi

2 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, zabıta personeliyle bir araya geldi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.


Belediye Zabıta Müdürü Alim Sevim ve personelini makamında ağırlayarak Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Yılmaz, "Zabıta Teşkilatı, yerel yönetimlerin adeta bir omurgasıdır. Görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta personelimiz, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir." dedi.


"Biz büyük bir aileyiz" diyen Yılmaz, "Geleceğe daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi, halkımızın memnuniyetini en üst seviyede tutarak gerçekleştiriyoruz. Zaman mefhumu olmadan halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görevlerini özveriyle yerine getiren zabıta teşkilatımız da belediyemiz ve vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görerek İlçemizin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar fedakarca yaptıkları çalışmalarından dolayı başta Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ülkemizin dört yanında görevini özveriyle sürdüren Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.


Başkan Yılmaz'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Müdür Alim Sevim de Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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