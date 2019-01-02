Başkan Yılmazer'den 2019 Mesajı
2 saat önce
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 2019 yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesi temennisinde bulundu.
Başkan Yılmazer, mesajında "2019 yılının tüm dünya için kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde bir yıl olmasını diliyorum. Hiçbir canlının şiddetin yaşanmadığı, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere tüm insanlığın refah içinde yaşaması için çok çalışmalıyız. Bunu başarmanın ilk ve en önemli adımı çok çalışmaktır. Bu vesile ile 2018 ve öncesi yıllarda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Birlik ve beraberlik anlayışının Türkiye ve tüm dünya devletleri adına pekişmesini, savaşların bitmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2019'un başta Sapancalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm ülkemiz ve İslam dünyasında hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:11 Kaynak: Bültenler
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