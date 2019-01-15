Başkan Yılmazer: "Sapanca'da Sen Ben Yok, Dava Var"
1 saat önce
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen'i makamında ağırladı.
Sapanca
Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer
, AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen
'i makamında ağırladı.
AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen, başkanlık makamında Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu ve birlik beraberlik mesajı verdiler. Turizm kenti Sapanca ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinin bulunulduğu ziyarette çalışmalar hakkında da sohbet edildi. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Sen, ben yok davamız var. Davamız uğrunda hep birlikte çalışacağız, bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Sapanca'mıza güzel hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. İnsanlara hizmet etmek, onları tebessüm ettirmek ve hayır dualarını almaktan daha güzel bir şey yoktur. İlk günkü aşkla çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen yaptığı açıklamada, "Bu bayrak yarışında Sapanca'mızın gelişimi ve geleceği için hep birlikte daha çok çalışıp, halkımızın gönlüne dokunarak AK Parti'nin zafer sancağını tekrar dalgalandıracağız" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:33 Kaynak: İHA
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