Başkan Yılmazlar, kırsalda mahalle içi kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Yılmazlar, kırsalda mahalle içi kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi

05.05.2021 13:37
Başkan Yılmazlar, kırsalda mahalle içi kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi, System.String[]

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, merkeze bağlı Eğridere, Karaoba, Bakır ve çevre köylerini ziyaret ederek devam eden köy içi kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, kırsalda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Yılmazlar,"2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında ki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Altyapı hizmeti bulunan mahallelerimiz için ikinci aşamada olan mahalle içi kilitli parke taşı çalışmalarını da aynı titizlikle gerçekleştirmekteyiz. Amacımız, Beydağ geneli mahallelerimizin tamamının altyapı hizmetine kavuşturulup, akabinde de mahalle içi yolların kilitli parke taşı uygulamalarının yapılmasıdır."dedi.

Bu konuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Yılmazlar, şu ifadeleri kullandı:

"En kısa sürede de hedefimize ulaşmayı umuyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyerekten İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ilçemiz için en güzel hizmetlerin kararlarını almayı sürdüreceğiz. Hizmetin en iyisini kırsalımızda yaparak bu mahallelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz."

Başkan Yılmazlar, çalışmaları yerinde incelerken mahalle sakinleri ve muhtar ile de sohbet etti, sorunları dinleyip çözüm yolları sundu.

Yılmazlar, "Özverili çalışmalarından dolayı ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı kırsal mahalle muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Mahalledeki vatandaşlar yapılan çalışmalardan ve alakalarından dolayı Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'a ve ekibine teşekkür ettiler.

Başkan Yılmazlar, kırsalda mahalle içi kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi

Feridun Yılmazlar, Yatırım, Beydağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Yılmazlar, kırsalda mahalle içi kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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