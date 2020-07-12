Başkan Yorulmaz güven tazeledi - Son Dakika

İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, yapılan seçimle güven kazandı.

Parti binasında yapılan kongreye, Hakkari il ve ilçe teşkilat ile Muş il teşkilatı yetkilileri katıldı. Divan başkanlığını İyi Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okundu. Tek liste ile gidilen seçimde konuşan İyi Parti İl Başkanı Ziya Yoldaş, kongrenin hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, Yaşar Yorulmaz'a görevinden başarılar diledi.

Başkan Yorulmaz ise Türkiye siyaseti açısından yeni bir heyecana, yeni bir sevgiye, yeni bir kucaklamaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "İyi Parti, Türkiye'de bunların hepsini karşılayacak ve en iyi şekilde çözecek olan partidir. Genel Başkanımız Meral Akşener gittiği her yerde çok büyük bir coşkuyla karşılanıyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gidilen seçimde Yorulmaz yeninden İyi Parti İl Başkanı seçildi. - HAKKARİ