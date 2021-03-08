Başkan Yüce: "15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık" - Son Dakika

Başkan Yüce: "15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık"

08.03.2021 18:22
Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Şubat Meclis toplantısında 57 madde karara bağlandı.

Sakarya Büyükşehir Şubat Meclis toplantısında 57 madde karara bağlandı. Başkan Ekrem Yüce, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, Sakarya'da salgının etkilerini en aza indirmek adına yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yüce, 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlara, esnaflara ve STK'lar ulaştırdıklarını dile getirerek, mücadeleye destek çağrısında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Meclis Toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Ekrem Yüce'nin başkanlığında toplanan mecliste 57 gündem maddesi karara bağlandı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Başkan Yüce, helikopter kazasında şehit olan 11 askere rahmet dileyerek, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme süreciyle ilgili uygulayacağımız adımları açıkladı. Normalleşme için biliyorsunuz ülkemiz öncelikle dört kategoriye ayrıldı. Bir Türkiye haritası yayınlandı ve harita üzerinde risksiz bölgeler mavi, az riskli bölgeler sarı, orta riskli bölgeler turuncu ve yüksek riskli bölgeler kırmızıyla işaretlendi. Maalesef Sakarya olarak kırmızı renkle işaretlendik yani yüksek riskli bir şehir olduk. Bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde. Pandeminin pek çok etkisi var. Hayatımız normal düzeninde değil. Esnaflarımız dükkanlarını açamıyor, öğrencilerimiz okullarına gidemiyor, sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışıyor aileleriyle görüşemiyor. Bundan kurtulmak için hepimiz bir kere daha gayret etmeli tedbirlerimizi almalıyız" dedi.

Sakarya'mızın destekçisi olmaya devam ediyoruz

Büyükşehir olarak salgının ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yüce, "Aralıksız şekilde toplu taşıma araçlarını, durakları, kamusal alanları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretim ve dağıtım ekibimiz aralıksız çalışıyor. Bugüne kadar toplamda 15 milyon 500 bin maske dağıttık. Yine maskenin yanında 100 miligramlık dezenfektan şişeleri hazırladık ve tam 550 bin tane dezenfektan şişesini hemşehrilerimize dağıttık. İşleri kesintiye uğrayan esnafımız için toplamda 15 milyon liralık Esnaf Destek Paketi açıkladık. 5 bin aileye erzak yardımı, 2 bin aileye sıcak yemek yardımı, 25 bin aileye çay paketi, yakacak yardımı, sosyal yardım gibi pek çok yardımı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Milletimize hayırlı olsun

Yüce, "Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Güç Ver Sakarya isimli bir kampanya düzenledik. Sosyal medya hesaplarımızdan başlattığımız kampanya kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Pek çok tebrik ve takdir içeren dönüşler aldık. Yine geçtiğimiz hafta il hıfzıssıhha kurulu olarak bir araya geldik. Kovid-19 salgını sebebiyle şehrimizde özel olarak uygulanacak çalışmaları konuştuk. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta bir reform paketi açıkladı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır aralıksız şekilde hayata geçirdiğimiz reform uygulamalarına inşallah yenilerini ekliyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı adında yürütülecek ve 9 ayrı amaca hizmet edecek reform planının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Gündem Maddeleri

6, 8, 11, 12, 13, 18, 23 ve 24. maddeler oy çokluğu ile olmak üzere 1. maddeden 24. Maddeye kadar olan gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 25. maddeden 36. maddeye kadar olan gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50 ve 52. maddeler oy birliği ile kabul edilirken, 41, 42, 43, 48 ve 51. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. 53 ve 57. madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 54 ve 55. madde Hukuk Komisyonuna havale edildi. 56. madde Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. - SAKARYA

Başkan Yüce: 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık
Başkan Yüce: 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık
Başkan Yüce: 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık
Başkan Yüce: 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık

Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Reform, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce: '15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık' - Son Dakika


Son Dakika

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce: "15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei