Başkan Yüce: "15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık" - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Şubat Meclis toplantısında 57 madde karara bağlandı. Başkan Ekrem Yüce, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, Sakarya'da salgının etkilerini en aza indirmek adına yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Yüce, 15 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlara, esnaflara ve STK'lar ulaştırdıklarını dile getirerek, mücadeleye destek çağrısında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Meclis Toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Ekrem Yüce'nin başkanlığında toplanan mecliste 57 gündem maddesi karara bağlandı. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Başkan Yüce, helikopter kazasında şehit olan 11 askere rahmet dileyerek, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme süreciyle ilgili uygulayacağımız adımları açıkladı. Normalleşme için biliyorsunuz ülkemiz öncelikle dört kategoriye ayrıldı. Bir Türkiye haritası yayınlandı ve harita üzerinde risksiz bölgeler mavi, az riskli bölgeler sarı, orta riskli bölgeler turuncu ve yüksek riskli bölgeler kırmızıyla işaretlendi. Maalesef Sakarya olarak kırmızı renkle işaretlendik yani yüksek riskli bir şehir olduk. Bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde. Pandeminin pek çok etkisi var. Hayatımız normal düzeninde değil. Esnaflarımız dükkanlarını açamıyor, öğrencilerimiz okullarına gidemiyor, sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışıyor aileleriyle görüşemiyor. Bundan kurtulmak için hepimiz bir kere daha gayret etmeli tedbirlerimizi almalıyız" dedi.

Sakarya'mızın destekçisi olmaya devam ediyoruz

Büyükşehir olarak salgının ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yüce, "Aralıksız şekilde toplu taşıma araçlarını, durakları, kamusal alanları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretim ve dağıtım ekibimiz aralıksız çalışıyor. Bugüne kadar toplamda 15 milyon 500 bin maske dağıttık. Yine maskenin yanında 100 miligramlık dezenfektan şişeleri hazırladık ve tam 550 bin tane dezenfektan şişesini hemşehrilerimize dağıttık. İşleri kesintiye uğrayan esnafımız için toplamda 15 milyon liralık Esnaf Destek Paketi açıkladık. 5 bin aileye erzak yardımı, 2 bin aileye sıcak yemek yardımı, 25 bin aileye çay paketi, yakacak yardımı, sosyal yardım gibi pek çok yardımı yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Milletimize hayırlı olsun

Yüce, "Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Güç Ver Sakarya isimli bir kampanya düzenledik. Sosyal medya hesaplarımızdan başlattığımız kampanya kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Pek çok tebrik ve takdir içeren dönüşler aldık. Yine geçtiğimiz hafta il hıfzıssıhha kurulu olarak bir araya geldik. Kovid-19 salgını sebebiyle şehrimizde özel olarak uygulanacak çalışmaları konuştuk. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta bir reform paketi açıkladı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır aralıksız şekilde hayata geçirdiğimiz reform uygulamalarına inşallah yenilerini ekliyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı adında yürütülecek ve 9 ayrı amaca hizmet edecek reform planının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Gündem Maddeleri

6, 8, 11, 12, 13, 18, 23 ve 24. maddeler oy çokluğu ile olmak üzere 1. maddeden 24. Maddeye kadar olan gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 25. maddeden 36. maddeye kadar olan gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50 ve 52. maddeler oy birliği ile kabul edilirken, 41, 42, 43, 48 ve 51. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. 53 ve 57. madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 54 ve 55. madde Hukuk Komisyonuna havale edildi. 56. madde Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. - SAKARYA