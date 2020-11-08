Başkan Yüce, AK Parti Geyve İlçe Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Geyve İlçe Kadın Kolları'nın 6. Olağan Kongresine katıldı.

Geyve Nehir Park'ta gerçekleştirilen kongrede konuşan Yüce, ülkemizin son günlerde çok önemli bir badire yaşadığını belirterek, " İzmir'de yaşanan deprem bizleri 1999 depremine götürdü. O gün yaşanılanları bir kez daha anımsattı. İlk önceliğimizin depreme hazırlık olduğunu hiç unutmadık. Bugünden itibaren de önceliğimize yönelik kararlı adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Deprem bir vaka. Doğal bir hareket. Bundan kaçamayız ancak buna hazırlık yaparak en az hasarla atlatabiliriz." ifadesini kullandı.

İnandıkları yolda durmadan, yorulmadan, dinlenmeden yürüdüklerini dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Her birimiz bu şehre ve bu millete hizmet etmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek gayemiz bu necip millete, bu cefakar, fedakar, mert, cesur insanlara hizmet etmek. Dünya üzerindeki tüm mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmak için durmak yok yola devam diyorum."

Programa, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak, Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Şenel, APEK Başkanı Sebahattin Kabasakal ve Geyveli kadınlar katıldı.

Gerçekleştirilen olağan kongre sonucunda Şükran Şan, AK Parti Geyve İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.