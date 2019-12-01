Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler toplantısına katıldı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Geyve'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler toplantısına katıldı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Geyve'de düzenlenen toplantıya katıldı.


Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanları katıldı.


Şehir için birlikte atılacak her adımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeleri çok önemsiyor, istişare kültürünün önemini her fırsatta ifade ediyorum. Hep birlikte Sakarya'mızı geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talep ve önerileri her zaman masamızın üzerinde. İnşallah hızla çözüm noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini hizmetler oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz ve projelerimiz öne çıkacak. Rabbim bu güzel tabloyu daim eylesin. Milletimize hizmet sevdamızı arttırsın" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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