Başkan Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Teşkilatının toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Teşkilatının yönetim kurulu toplantısına katıldı.



Sapanca'da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Yüce, yeni projelerle ilçenin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve yönetimi katıldı.



Sapanca'nın geleceğine olan yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın 6 aylık süre içerisinde Sapanca'ya kazandırmış olduğu yatırımlar gerçekten bizler için çok önemli. Sapanca'nın geleceğine olan yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte de birlikte ilçemize değer katacağız. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile Sapanca'mızın yanında olan Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum" dedi.



Sapanca için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bizlerden desteğini esirgemeyen Sapancalı hemşehrilerime, her zaman yanımızda olan teşkilatımızın değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Sapanca; doğasıyla, kültürel çeşitliliğiyle, coğrafi konumuyla şehrimizin çok önemli merkezlerinden biri. Yatırım ve çalışmalarımızı ilçe belediyemizle birlikte her daim sürdüreceğiz. İnşallah Sapanca cazibe merkezi olmaya devam edecek, turizm hareketliliği artacak. Halihazırda bildiğiniz üzere Sakarya için önemli projelerimiz var. Sapanca'ya da Sağlık Vadisini kurarak en büyük değerlerden bir tanesini oluşturmuş olacağız. Bu proje sayesinde Sakarya ile sağlık tekniklerini buluşturacağız. Sadece doğa turizmi değil, sağlık turizmi de vadiyle birlikte artacak. Türkiye'nin hatta farklı coğrafyalardan da insanlar Sakarya'ya gelip şifa arayacaktır. Şehrimizin kalkınması açısından da çok önemli bir çalışma olacaktır. Rabbim hayırlısıyla sonuçlandırmayı nasip etsin" diye konuştu.



6 aylık süre içerisinde Sapanca için yapılan yatırımlar hakkında konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Sapanca'da 6 aylık süreçte toplam maliyeti 2,5 milyon olan Hacımercan, Dibektaş ve Nailiye mahallelerinde 12 kilometrelik güzergahı yeniledik. Bu asfalt çalışmalarımızı sırasında 15 bin ton sıcak asfalt kullandık. 15 milyonluk yatırımla hayata geçirilen Sapanca İçmesuyu Projesi ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde son teknoloji ile arıtılan birinci sınıf İçmesuyu 19 kilometrelik hatla Sapancalı hemşehrilerimizin musluklarına ulaştıracağız. Proje kapsamında inşa edilen 3 bin metreküplük depo ile mevcut bulunan 3 bin ve bin metreküplük iki deponun yenilenme çalışmaları sürüyor. Yatırımımızla birlikte Gazipaşa, Güldibi, Yeni, Rüstempaşa, Çayiçi, Camicedit ve Kuruçeşme Mahallelerini yerel kaynakların yanı sıra alternatif bir içmesuyu kaynağına kavuşturmuş olacağız. Sapanca Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri de artık tamamlandı. İnşallah açılışını hep birlikte gerçekleştirecek, ilçemizin spor geleceğine kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA