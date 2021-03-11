Başkan Yüce: "Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek" - Son Dakika

Başkan Yüce: "Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek"

11.03.2021 14:07
Başkan Yüce:

Akyazı heyetiyle AKOM'da buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için ihaleye çıkıyoruz.

Akyazı heyetiyle AKOM'da buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, " Türkiye'de ilk olacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için ihaleye çıkıyoruz. Akyazı Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 25 bin 500 metreküpe çıkacak. Asfalt atağımız inşallah program dahilinde yeni dönemde de sürecek. Akyazı'da hizmetler 2021'de artarak devam edecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve ilçe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıda Akyazı'ya yapılan ve ilçeyi geleceğe taşımak için yapımı devam eden projeler istişare edildi. Geçen süreçte Akyazı'da hayata geçirilen hizmetlerden dolayı teşekkür eden heyet Başkan Yüce'ye teşekkür etti. Hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yüce, Akyazı'nın hayata geçirilen hizmetlerle birlikte geleceğe hazır ilçelerden biri olacağını belirtti.

Yatırımların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yüce, "İlçelerimize hizmet konusunda kendimizle yarış halindeyiz. Her ilçemize daha çok ne katabiliriz, bugününe ve yarınlarına nasıl daha fazla eser kazandırırız diye aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren ihtiyaçlara yönelik adımlar attık. Şimdi yine Akyazı'nın en önemli projelerinden biri olacak, bölgeye hitap edecek Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için ihaleye çıkıyoruz. Topraksız jeotermal ısıtmalı tarım gerçekleştirecek, 44 bin metrekare alanda Türkiye'de ilk olacak bir projeye imza atacağız. İlçemize ve bölgeye değer katacağına inanıyoruz" dedi.

Akyazı'da hayata geçirilen çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Yüce, "Her ilçemizde olduğu gibi Akyazı'yı da hizmetlerimizle buluşturmak için seferber olduk. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerimizin öncelikle altyapı kontrollerini gerçekleştirdik. Tespitlerimiz sonucunda altyapı ihtiyacı olan mahallelerimizi sağlam altyapı ile buluşturarak sonrasında üstyapısında çalışmalarımızı yürüttük. Üstyapıda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizde 15 milyon 754 bin TL değerinde 76 bin 939 ton asfalt çalışması yaptık. Aynı zamanda bin 180 metre beton ve kanal yapımını tamamladık. Yapımı devam eden Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırıyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bu proje sayesinde 75 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak günde 25 bin metreküp suyu arıtacağız. Çalışmalarımızı yürütürken ilçelerimizin gelecek nüfus potansiyellerini de düşünüyoruz. Yaptığımız işler günü kurtarmak için değil geleceğe bırakmak içindir" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek
Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek
Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek
Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek
Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek
Başkan Yüce: Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek

Ekrem Yüce, Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Akyazı'ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek' - Son Dakika


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