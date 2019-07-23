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Başkan Yüce, Aralık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Yoğun yağışın vurduğu Aralık Mahallesindeki tarım arazilerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce inceledi.

Başkan Yüce, Aralık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]
Yoğun yağışın vurduğu Aralık Mahallesindeki tarım arazilerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan İlçesi'nin Aralık Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Adapazarı Ziraat Odaları Başkanı Ercan Ateş, Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu, Selahiye Mahalle Muhtarı Yaşar Turhan, Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Sezai Arslan, İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Gül ve Serdivan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Fikret Can ile bir araya gelen Başkan Yüce, sel felaketi sonrası yaşanan sorunları dinledi. Başkan Yüce, doğal afet sonucu yaşanan sorunları çözmek için gereken çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yaşanan afet sonucu oluşan sorunlar hakkında bilgi edinen Başkan Ekrem Yüce, "Serdivan bölgemizde yoğun yağış sebebiyle sular altında kalan yaklaşık 20 bin dekarlık tarım alanı var. Her yıl yaşanan olası yoğun yağışta buradaki tarım arazilerimiz sular altında kalmaktadır. Bölgemizde yaşanan sorunlar için kalıcı çözümler üretmemiz lazım. Bundan sonra yaşanacak olası bir doğal afete karşı tedbirler almalıyız. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız ile irtibat halinde olacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanında olup onlara destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda haraket ederek ihtiyaçlarını gidermeye gayret göstereceğiz" dedi. - SAKARYA
Ekrem Yüce, Sakarya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
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