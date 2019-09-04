Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Bisiklet takımımızın başarıları şehrimizi gururlandırıyor"
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Başkan Yüce, "Bisiklet takımımızın başarıları şehrimizi gururlandırıyor"

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6-8 Eylül tarihleri arasında Kayseri ve Konya'da gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımının sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6-8 Eylül tarihleri arasında Kayseri ve Konya'da gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımının sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.


Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, Kayseri'de gerçekleştirilecek olan ve dünyanın dört bir yanından birçok ülke takımının yer alacağı Grand Prix Velo Erciyes, Tour Of Central Anatolia yarışlarına katılacak. 10 yabancı ülkeden birçok sporcunun katılacağı yarışlarda Büyükşehirli sporcular 2020 Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi verecek. Büyükşehir Bisiklet Takımı, 7-8 Eylül tarihleri arasında ise Konya'da Türkiye MTB Maraton Şampiyonası'nda mücadele edecek.


Başkan Ekrem Yüce, "Bisiklet sporunu çok önemsiyoruz. Şehrimizde de bisiklet kullanımını yaygınlaştırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Sakarya'yı bisiklet dostu bir şehir haline getireceğiz. Bisiklet takımımızın elde ettiği başarılar da bizleri gururlandırıyor. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Hafta sonu Kayseri ve Konya'da katılacağınız şampiyonalarda başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Salcano, Kayseri, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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