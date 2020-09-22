Başkan Yüce bisikletseverlerle şehir turuna katıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla düzenlenen şehir turuna katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Cami'den başlayıp Millet Bahçesi'nde son bulan şehir turunda Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Mustafa Ak, ilçe belediye başkanları, Sakarya Bisiklet ve Doğa Severler Derneği üyeleri ve bisikletseverler yer aldı.

Bu yıl "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temasıyla düzenlenen bisiklet turunda hareketli yaşam teşvik edildi.

Program sonunda konuşan Başkan Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği koodinasyonuyla kentte düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son etkinliğine katıldıklarını belirterek, "Bugün ayrıca Dünya Otomobilsiz Kentler Günü. Bizler de günün anlamına uygun ve vatandaşlarımızda hareketlilik bilinci yaratmak adına pedallarımızı şehir turu için çevirdik." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hem şehrin doğasını korumak hem de kendi sağlıklarını korumak adına ulaşım tercihlerinde bisikleti tercih etmelerini istediklerini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Çünkü şehrimiz bisiklet dostu bir şehir ve bizler de bu amaçla şehrimizde hareketliliği arttıracak, bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak bir dizi yatırımı hayata geçiriyoruz. Bisiklet yolları ağımızı genişletiyoruz, akıllı bisiklet sistemi ile vatandaşlarımıza ulaşımda bisiklet tercihini sunuyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz var. Burada dünyanın sayılı organizasyonlarından bir tanesini olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nı yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre kaldı. İnşallah en güzel şekilde hem ülkemizi hem de şehrimizi dünya sahnesinde tanıtacağız."