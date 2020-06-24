Başkan Yüce'den, BİK Şube Müdürü Çorbacı'ya ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğüne atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğüne atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce, yeni görevine başlayan Çorbacı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorbacı ise, kurum faaliyetleri hakkında Başkan Yüce'ye bilgi paylaşımında bulundu. Günün anısına Başkan Ekrem Yüce, görevine yeni başlayan İbrahim Çorbacı'ya hediye takdim etti. - SAKARYA