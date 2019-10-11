Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce'den Ferizli'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Yüce'den Ferizli'ye ziyaret

Başkan Yüce'den Ferizli'ye ziyaret

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti.

Başkan Yüce'den Ferizli'ye ziyaret, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti.

İlçede çeşitli temaslarda bulunan Yüce, Ferizli'de devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin Başkan Gündoğdu'dan bilgi aldı.

Ziayarette, ilçe belediyeleriyle koordine halinde olduklarını anlatan Yüce, "Gerekli ihtiyaçları hep birlikte masaya yatırıyoruz. Atacağımız adımlar için kararları birlikte alıyoruz. İnşallah Ferizli önümüzdeki süreçte gelişen sanayisi, tarım alanlarından elde edilecek maksimum verim ile adından sıkça söz ettirecek. Rabbim birlikteliğimiz daim eylesin. Kardeşliğimizi kuvvetlendirsin." ifadelerini kullandı.

Yüce'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündoğdu ise, ilçeye sunduğu desteklerden dolayı Yüce'ye teşekkürlerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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