Başkan Yüce'den final maçı açıklaması: "1. Lig özlemine son vereceğiz" - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Kırşehirspor'u 5-1 mağlup eden Sakaryaspor'un finali de geçerek 1. Lig özlemini bitireceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı tribünden takip eden Yüce, yaptığı açıklamada, "Çok sevinçliyiz. Sporcularımızı kutluyorum. Güzel bir sonuçla galip geldik ve final biletini aldık. İnşallah finali de kazanıp şampiyon olacağız." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Biz takımımıza inanıyoruz. Takımımız da şampiyonluğa inanıyor. Bugünkü sonuç bu inancın bir göstergesidir. Tüm takımımızı, hocalarımızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Finale kaldık. Tüm şehir şampiyonluğa inandı. İnşallah bu hikaye mutlu sonla bitecek ve uzun yıllardır hasret duyduğumuz 1. Lig özlemine son vereceğiz."

Başkan Yüce, "Finalde rakibimiz komşu ilimizin takımı Kocaelispor oldu. 11 yıl aradan sonra yeniden karşılaşmak ezeli rekabete yeni bir heyecan getirecektir. Uzun yıllardır play-off mücadelesi veriyoruz. Bu alanda rakibimizden tecrübeliyiz. Bu konudaki avantajımızla rakibimizi yenip özlem duyduğumuz 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. Yönetimimize, hocamıza ve takımımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.