Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti

28.05.2021 08:45
Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Kocaelispor'la karşılaşacak Sakaryaspor'da oyuncuları ve teknik heyeti kaldıkları otelde ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Misli.com 2. Lig play-off finalinde bugün Kocaelispor'la karşılaşacak Sakaryaspor'da oyuncuları ve teknik heyeti kaldıkları otelde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, futbolcularla bir araya gelen Yüce'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Futbolculara maç öncesi moral ve motivasyon konuşması yapan Yüce, koca bir şehrin tek yürek halinde şampiyonluk beklediğini ve takıma bu konuda inancının tam olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan Sakarya'ya inşallah kupayla döneceklerini belirten Yüce, "Şampiyonluk yarışında son mücadelemiz için tüm Sakaryalılar gibi ben de heyecanlıyım. Bu mücadele Sakarya'nın her bir ferdi için ayrı bir öneme sahip. Bizler size olan bağlılığımızı ve desteğimizi pandemi nedeniyle statları doldurarak değil maalesef bu sezon gönülden vermek zorunda kaldık. Çocuğuyla kadınıyla genciyle yaşlısıyla tüm şehir yarın oynanacak maçtan gelecek o kupayı bekliyor. Haydi çocuklar bu iş buradan sonra tamamen size emanet. Tribünde yer alamayan yüzlerce, binlerce kişi yüreğiyle ekranları başında sizlerle olacak. Son 90 dakika var gücünüzle mücadele edeceğinizden kimsenin şüphesi yok." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce'den play-off final maçı öncesi Sakaryaspor kafilesine moral ziyareti - Son Dakika


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