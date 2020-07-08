Başkan Yüce'den sağanaktan etkilenen Kaynarca ilçesinde inceleme - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren sağanak nedeniyle Kaynarca'da metrekareye 72 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Yağışın ardından ilçede meydana gelen sel ve su taşkınlarına Büyükşehir ve SASKİ ekipleri hızla müdahalede bulundu. Kapanan köy yolları ekiplerce temizlenirken, vatandaşların bahçelerinde biriken su vidanjör araçlarının yardımıyla çekildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bölgede incelemelerde bulunan Başkan Yüce, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'den bilgi aldı.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yüce, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Sabahın ilk ışıklarından bu yana Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Derelerin taşmasıyla kapanan mahalle yollarını tekrardan ulaşıma açtık. Hanelerde yaşanan su baskılarına müdahalede bulunduk. Vatandaşlarımızın yanındayız. Afet sonucu oluşan hasarı en kısa sürede onaracak, kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz. Ekiplerimiz de yine teyakkuz halinde olacak." ifadelerini kullandı.