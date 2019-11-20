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Başkan Yüce'den Sakaryaspor'a ziyaret

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryasporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti.

Başkan Yüce'den Sakaryaspor'a ziyaret, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryasporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti.


Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu karşılaşacağı Bodrumspor hazırlıklarını sürdüren takımı Rüstemler Tesisleri'nde ziyaret eden Yüce, Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimiyle bir araya geldi, teknik direktör Suat Kaya'dan bilgi aldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, takımın 4 haftalık galibiyet serisi olduğunu, futbolcuları teknik ekibi, yönetimi kutladığını söyledi.

Destekleriyle takıma güç katan taraftarları da tebrik eden Yüce, "Her zaman ifade ettiğim bir nokta var; Sakaryaspor'un olduğu yerde şampiyonluktan başka bir şey düşünülemez ve yine tekrar ediyorum inşallah takımımız başarıyı yakalayarak şehrimize sevinç yaşatacaktır. Takımımıza güveniyoruz. Hepiniz yetenekli isimlersiniz. Hep birlikte Sakaryaspor'u hak ettiği noktaya ulaştıracağımıza inanıyorum. Galibiyet serisinin Bodrumspor karşısında da sürmesini temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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