Başkan Yüce'den Vali Nayir'e hizmet teşekkürü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son kararnameyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Ali Oktar, Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yüce, Vali Nayir'e Sakarya'ya kattığı değer ve çalışmaları için teşekkür etti.

Yüce, Vali Nayir ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Göreve başladığımız 2019 Nisan ayından bu yana uyum içerisinde çalıştık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs salgını süresince de birlik ve beraberlikle hareket ettik. Valimiz uhdesinde başlatılan çalışma ile paydaşlarımızla 25 bin ihtiyaç kolisini hemşehrilerimize ulaştırdık. Sakarya'mıza sunduğu hizmetler dolayısıyla Valimiz Ahmet Hamdi Nayir'e şükranlarımı sunuyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.