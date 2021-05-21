Başkan Yüce'den, yapımı tamamlanan Hendek itfaiye Hizmet Binası'na ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, inşa çalışmaları tamamlanan ve bölgede hizmet vermeye başlayan Hendek İtfaiye Binası'nı ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek İlçesinde inşası tamamlanan ve bölgede hizmet veremeye başlayan Hendek İtfaiye Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. 2 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve bölgede hizmet vermeye başlayan hizmet binası içerisinde 8 araçlık garaj, idari odalar, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneler ve yemekhane bulunuyor.

Son teknolojinin kullanıldığı hizmet binasında açılış öncesinde incelemeler yapan Başkan Yüce'ye, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı eşlik etti. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Yüce, 91 mahalleye hizmet vermeye başlayan Hendek İtfaiye Hizmet Binası'nın açılışını da yakın zamanda gerçekleştireceklerini ifade etti.

8 araçlık garajı ve uzman kadrosuyla Hendek İtfaiye Hizmet Binası ile bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edileceğini belirten Başkan Yüce, "Şehrimizde meydana gelen afetlerde ve yangınlarda önemli bir görev üstlenen itfaiye teşkilatımızın daha modern tesislerde verimli hizmet verebilmesi için ilçelerimizdeki hizmet binalarını yeniliyoruz. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirmeyi planladığımız projenin tamamlanmış halini yerinde inceledik. Modern görünümü ve son teknoloji cihazları ile şehrimize yakıştığından şüphemiz yok. Aynı zamanda uzman kadrosu ile bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebileceğiz. 2 bin 600 metrekare alana inşa ettiğimiz kompleksimiz sayesinde 581 kilometrelik geniş bir alana hizmet verebileceğiz. Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Attığımız her adım şehrimize hizmet sevdamızın bir kanıtıdır. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA