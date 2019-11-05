Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör ile arıcılık projesi protokolü imzaladı.



AKOM'da gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belelediyesi ile Arı Yetiştiriciliği Birliği arasında imzalanan protokol ile 54 Katılımlı Arıcılık projesinde ilk adım atıldı. Proje kapsamında 54 arıcı seçilecek, çeşitli eğitimlere tabii tutulacak ve ana arı ve oğul üretimi, arı sütü üretimi, arı zehri üretimi ve polen-probolis üretimi yapılacak.



İmzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ve üyelerine teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı olsun. Her zaman ifade ediyorum; tarım ülkelerin gelişiminde en büyük etmendir. Bu bilinçle tüm gelişmelerimizin yanı sıra tarıma farklı bir önem veriyoruz. İnşallah Sakaya'mızı yarımda en üst seviyeye taşıyacağız. Ülkemiz her ne kadar sanayi ve turizm açısından büyük adımlar atmış olsa da tarım alanında da önemli gelişmeler kat etmiştir. Yapacağımız çalışmalar neticesinde Sakarya tarımın beşiği olacaktır" dedi.



Bal üretiminde Türkiye'nin dünya sıralamasında olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Dünya'da bal üretiminde birinci sırada Çin geliyor. Çin'den sonra ise Türkiye geliyor. Tahmini olarak 110 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Dünyanın en kaliteli balları ülkemizde üretiliyor. Bugün balın olması için çeşitli bitkilere ihtiyacımız var. Türkiye tek başına tüm dünyada üretilen bitkilerin tamamını üretiyor. Bu bizim için büyük bir nimettir. Sakarya'da ekonomik ve coğrafi şartlar kaliteli bal üretmeye çok müsait. Bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli balını üretmek için çok çalışacağız. Biz Büyükşehir olarak arıcılığı ön plana çıkartmak istiyoruz. Tıbbi alanlarda kullanılan propolis, arı sütü, polen, propolis arı zehri, bunları üretirken arıların hayatlarına zarar vermeyeceğiz. Kaynarca, Karasu, Kocaali arasından seçilecek 54 arıcı ile bu projeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah Sakaryamıza hayırlı olur" diye konuştu. - SAKARYA