Başkan Yüce, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Atatürk Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Atatürk Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulundu.



İlk olarak Dilmen Taksi Durağını ziyaret ederek taksici esnafı ile buluşan Başkan Yüce, daha sonra Atatürk Bulvarında esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Haftanın ilk gününe esnafları ziyaret ederek başlayan Başkan Yüce, huzurun ve kardeşliğin şehri Sakarya'da birlikteliğin en güçlü yanları olacağını söyledi.



Yeni haftaya esnaf ziyaretleriyle başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Dilmen Taksi Durağımızda taksici esnafımızı ziyaret ettik. Atatürk Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulunduk, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Destekleri dolayısıyla teşekkür ettik, talep ve önerilerini aldık. İnşallah güçlü birlikteliğimizle hareket etmeye, gönüller yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Başkan Ekrem Yüce, esnaflarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın desteği, milletimizin teveccühü ile 31 Mart seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimize başladık. Haftanın ilk gününde ise Dilmen Taksi Durağımızda taksici esnafımızı ziyaret ettik. Atatürk Bulvarında esnaf ziyaretlerinde bulunduk, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Talep ve önerilerini aldık. İnşallah güçlü birlikteliğimizle hareket etmeye, gönüller yapmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

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