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Başkan Yüce: "Fedakar basınımızın Basın Günü Kutlu Olsun"

42 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yazılı ve görsel yerel medyanın temsilcileriyle buluştu.

Başkan Yüce:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yazılı ve görsel yerel medyanın temsilcileriyle buluştu.

Orman Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Müjdat Çetin, Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, ulusal ve yerel medyanın usta isimleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yerel basının önemine dikkat çeken Başkan Yüce, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Başkan Yüce, programda basın mensuplarına 5 aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pasta kesimi ve toplu fotoğraf ile program sona erdi.

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Kamuoyumuzun eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi, vatandaşlarımızın haber alma hakkını gözeterek fedakarca görev yapan basınımızın değerli temsilcilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Demokrasilerde önemli bir kamusal güç olan medya, toplumda etkisini geniş kesimlere kadar ulaştırmaktadır. Dolayısıyla basınımızın şehrimiz menfaatlerini gözeten, şehrin dinamiklerini harekete geçiren bir anlayış taşıması da Sakarya için önemli bir konudur. Sizlerin şehrimize karşı taşıdığınız aidiyet duygusunu yakinen biliyor, eleştiri ve önerilerinizi dikkatle takip ediyoruz. Zaman zaman bir araya gelerek, şehrimizi birlikte istişare etmenin de büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah geride bıraktığımız süreçte olduğu gibi yine sizleri ziyaret etmeye, fikirlerinizi almaya devam edeceğiz. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin, milletimize hizmet yolculuğunda gücümüzü arttırsın" dedi. - SAKARYA
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
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