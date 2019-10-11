Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti

Başkan Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli Belediyesi'ni ziyaret etti.


İlçe Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, belediye personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ferizli'de devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin Başkan Gündoğdu'dan bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, Ferizli için birlikte hareket edeceklerini ve ilçenin gelişimine katkı sunacaklarını vurguladı. Başkan Ekrem Yüce'nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçemize sunduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.


Ferizli ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Güzel ilçemiz Ferizli'yi ziyaret ettik. İlçe Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerimizle buluştuk. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik. İlçe belediyelerimizle koordine halindeyiz. Gerekli ihtiyaçları hep birlikte masaya yatırıyoruz. Atacağımız adımlar için kararları birlikte alıyoruz. İnşallah Ferizli önümüzdeki süreçte gelişen sanayisi, tarım alanlarından elde edilecek maksimum verim ile adından sıkça söz ettirecek. Rabbim birlikteliğimiz daim eylesin. Kardeşliğimizi kuvvetlendirsin" dedi. - SAKARYA

İsmail Gündoğdu, Ekrem Yüce, Sakarya, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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