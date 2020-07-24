Başkan Yüce gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Yüce, gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyerek günlerini kutladı.

Haberleşme ve haber alma ihtiyacının tarihin ilk anlarından itibaren elzem olduğunu aktaran Yüce, insanlığın çok çeşitli haberleşme araçlarıyla bugüne kadar pek çok yöntem kullandığını kaydetti.

İletişim süreçlerinden bahseden Yüce, günümüzde dijital ortamlarla habere ulaşmanın artık çok daha kolay olduğundan bahsetti.

Görsel ve işitsel medyanın olmadığı bir dünyanın tahayyül edilemeyeceğine işaret eden Yüce, belediyenin devam eden projelerini anlattı.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yüce, "Yağmur çamur kar demeden en doğru bilgiyi vatandaşlarımıza iletmek için çalışıyorsunuz. Bu kutlu görev için şahsım ve tüm Sakaryalılar adına her birinize içtenlikle şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra basın mensupları katıldı.