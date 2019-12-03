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Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Geçici Hayvan Bakımevinin kapasitesi artacak' - Son Dakika

Başkan Yüce: "Geçici Hayvan Bakımevinin kapasitesi artacak"

7 saat önce

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, barınağın kapasitesinin artacağını söyledi.

Başkan Yüce:

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, barınağın kapasitesinin artacağını söyledi.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Bakımevinin mevcut yapısı ve çalışmalarına ilişkin Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman'dan bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin mevcut şartlarının iyileştirileceğini ve kapasitenin arttırılacağını dile getirdi. Başkan Yüce, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya ve sahiplenmeye de davet etti. Büyükşehir Belediyesi uhdesinde hizmetlerini sürdüren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Canlılarımızla ilgili ilçe belediyelerimizle koordine halindeyiz. Geçici Hayvan Bakımevimize getirilen sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, tedavi, küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz. 2 veteriner hekimiyle hizmet sunan bakımevimizin kapasitesini arttıracak, hayvan dostlarımıza daha da iyi şartlarda hizmet sunması için gereken adımları atacağız. Canlılar bize Rabbimizin emaneti, dünya hayatının en masum varlıklarıdır. Hayvanların hakkını gözetmek, korumak da dinimizin bir gereğidir. İnşallah bakımevimizde sokak hayvanlarımızı en iyi şekilde misafir etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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