Başkan Yüce:

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyarette Başkan Tever'e kongre sürecinin hayırlı olmasını dileklerini iletti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti. Gündeme dair meselelerin değerlendirildiği buluşmada, kongre süreci de masaya yatırıldı. İl Başkanı Tever, AK Parti Sakarya 7. Olağan Kongre sürecinin belirlenen 6 ilçe ile başlayacağını ifade etti. İlk günkü heyecanla kutlu yolculuklarını sürdürdüklerini ifade eden ve kongre sürecinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli istişare ve iletişim halindeyiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ortak hareket ediyoruz. Şimdi partimiz için yeni bir kongre süreci başlıyor. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla başlayacak süreçte 6 ilçemizde Şubat ve Mart aylarında kongreler tamamlanacak. AK Parti kongreleri adeta bir demokrasi şölenidir. Kongreler; tazelenme, yenilenme ve dinamizmdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edecek, inandığımız yolda hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.



AK Parti ile Sakarya'nın her geçen yıl daha da iyi bir noktaya ulaştığının altını çizen Başkan Ekrem Yüce, "2002 yılında milletimize ve memleketimize hizmet aşkıyla yola koyulduk. Hamdolsun her alanda pek çok yeniliği, değişimi ve gelişimin yanı sıra partimizin 18 yıllık geçmişinde ülkemizin ve şehrimizin elde ettiği kazanımları net bir şekilde ortadadır. İnşallah milletimizden aldığımız güçle hareket etmeye, Sakarya'mızı geleceğe hazırlamaya, var olan imkan ve potansiyellerimizi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA