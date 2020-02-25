Başkan Yüce, "İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, 'İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız' - Son Dakika

Başkan Yüce, "İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacağız"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği toplantısı için şehirde bulunan belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği toplantısı için şehirde bulunan belediye başkanlarını makamında ağırladı.


Marmara Belediyeler Birliği toplantısı için Sakarya'da bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye konuk oldu. Mevkidaşlarının nazik ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ekrem Yüce, günün anısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a hediye takdim etti. Ziyarette Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan da yer aldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya'da değişim ve dönüşümün devam ettiğini ifade ederek Başkan Ekrem Yüce'ye başarı dileklerini iletirken, Başkan Yüce ise tecrübe paylaşımının şehirlere değer katacak en özel olgu olduğunu dile getirdi. Başkan Ekrem Yüce, "Milletimize ve memleketimize hizmet için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin birçok şehrinin yanı sıra Balıkesir ve Kocaeli'de de olduğu gibi Sakarya'mız AK Parti'nin belediyecilik tecrübesiyle harman oluyor, hamdolsun her geçen gün gelişim ivmesini sürdürüyor. İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacak, milletimize ve memleketimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ekrem Yüce, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde hizmetlerin yer aldığını belirterek, "AK Parti siyaseti demek, hizmet demektir. Biz; bu şiar ile çalışıyoruz. Kocaeli ve Balıkesir'e de yaptığımız ziyaretlerde AK Parti belediyeciliğinin farkını yakinen hissediyor, iş birliği fırsatlarını değerlendirerek avantaja dönüştürme noktasında görüşler ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Rabbim yardımcımız olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, AK Parti, Marmara, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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