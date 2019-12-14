Başkan Yüce:

Senegal Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke'yi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce makamında ağırladı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Senegal Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke'yi konuk etti. Senegal Belediye Başkanlarının da yer aldığı ziyarete SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Bedrullah Erçin, Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da katıldı. Başkan Ekrem Yüce, Büyükelçi Mbacke'ye Sakarya'ya ilişkin bilgiler vererek, karşılıklı iş birliğini pekiştirmek, ticari bağları kuvvetlendirmek için gereken girişimleri yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Senegal Büyükelçisi Moustapha Mbacke ise misafirperverlikleri dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek, ortak çalışmalarda bulunabileceğini söyledi.



Bölgenin parlayan yıldızı



Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mız doğu ile batıyı bağlayan, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve her geçen gün gelişimini sürdüren bir şehirdir. Doğa ile iç içe büyüyen şehrimiz su kaynakları, doğal ve tarihi güzellikleriyle bölgenin parlayan yıldızı, hem yerel yönetimlerimizin hem de merkezi hükümetimizin yatırımlarıyla değer kazanmaktadır. Ayrıca sanayi büyüyen ivmeye sahiptir. Ziyaret vesilesiyle karşılıklı iş birliğimizi pekiştirecek, ticari bağlarımızı kuvvetlendirecek adımları atmaktan memnuniyet ve mutluluk duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Ülkemizin Senegal'de çok ciddi yatırımları oldu. İnşallah önümüzdeki süreç hem ülkeler hem de şehirler arasında yeni bir sinerji oluşturur ve iş birlikleri daha da gelişir" dedi. - SAKARYA