Başkan Yüce: "İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz' - Son Dakika

Başkan Yüce: "İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkezi'nde Sakarya Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkezi'nde Sakarya Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Recep Uncuoğlu ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in yer aldığı toplantıda şehrin devam eden ve planlanan yatırımları masaya yatırıldı. Başkan Ekrem Yüce, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a, Milletvekilleri Atabek, Sofuoğlu ve Uncuoğlu ile İl Başkanı Tever'e destek ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.


Başkan Ekrem Yüce, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız ve Milletvekillerimizle aylık olarak gerçekleştirdiğimiz koordinasyon ve değerlendirme toplantısında buluştuk. Şehrimizin yatırım ve çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyemizin projelerine ilişkin bilgileri de Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla paylaştık. Sakarya'mızın meselelerini iş birliği içerisinde değerlendirdik. Şehrimize ulaşımda, çevrede, altyapı ve üstyapıda, sağlıkta, eğitimde hayata geçireceğimiz çalışmalarla değer katacağız. İhtiyaçlara yönelik adımları ivedilikle atacak, Sakarya'yı geleceğe hazırlayacağız. Durmak yok, daha fazla çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Ali İhsan Yavuz, Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavda başarısız olan AK Partili Ali İhsan Yavuz: Son iki gün çalışabildim
Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
19:14 Muğla'da klima ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:14 Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
19:14 İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
19:13 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Son Dakika
19:12 Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce: "İş birliğiyle şehri geleceğe hazırlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]