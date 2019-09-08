Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "İstişare kültürü ve ortak aklı çok önemsiyoruz"
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Başkan Yüce: "İstişare kültürü ve ortak aklı çok önemsiyoruz"

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında gerçekleştirilen programlarda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.


Verimli görüşmeler


Bursa'da çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade ederek değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısında Sakarya heyeti olarak hazır bulunduk. Heyetimizle birlikte farklı görüşmeleri de program vesilesiyle yapma fırsatı bulduk. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Birol Ekinci ile görüştük. Şehrimize ilişkin faydalı olduğunu düşündüğüm toplantılarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


İstişare kültürü ve ortak akıl


AK Parti'de istişare ve değerlendirme anlayışının çok önemli bir yeri olduğuna değinerek Başkan Ekrem Yüce, "Şehirlerimizi geleceğe hazırlarken attığımız tüm adımları belli bir süzgeçten geçirmek, istişare ile en doğru olanı bulmak parti kültürümüzde çok önemli bir yer taşımaktadır. Biz; 18 yıllık kutlu yürüyüşümüzde istişare kültürü ve ortak aklı hep önceledik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimize ve memleketimize hizmet sevdamızla hareket etmeye, belediyecilik anlayışımızla ülkemizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Bursa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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