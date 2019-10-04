Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "İtfaiye teşkilatımız 7/24 görevde"
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Başkan Yüce: "İtfaiye teşkilatımız 7/24 görevde"

36 dakika önce

İtfaiye teşkilatını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışanların itfaiyecilik haftasını kutladı.

Başkan Yüce:

İtfaiye teşkilatını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışanların itfaiyecilik haftasını kutladı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret etti. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik eden, teşkilatın çalışmalarına ilişkin Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı'dan bilgiler alan Başkan Yüce, Sakarya'nın can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olan İtfaiye erlerine kolaylıklar diledi. İtfaiye teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sizin ne kadar zor şartlarda görev yaptığınızı çok iyi biliyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Şehrimizde olası afet durumlarında etkin bir şekilde hareket eden, afetlere karşı her daim teyakkuz halinde olan teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizlere güveniyoruz. Araç filosu, son teknoloji ekipmanları ve güçlü donanımlarıyla göreve her zaman hazırız. Allah ülkemizi, milletimizi ve hemşehrilerimizi her türlü felaketten korusun" dedi.


Hendek'e modern itfaiye teşkilatı


İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Yüce, "Hendek'te modern bir itfaiye hizmet binası inşa edeceğiz. İhalemizi gerçekleştirdik. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmeye, günümüz modern şartlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Böylelikle olası afet durumlarında da hızlı ve etkin müdahalede bulunabileceğiz. İnşallah şehrimizin tamamına yayılan itfaiye birimlerimiz, teşkilatlarımızla hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunacağız" diye konuştu. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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