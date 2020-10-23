Başkan Yüce Karasu'daki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ilçesi Kurumeşe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yüce, Karasu'nun, Sakarya'nın dışarıya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

Sezon içerisinde çok sayıda turisti Karasu'da ağırladıklarını belirten Yüce, ilçeye gece gündüz hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yüce, ilçede yürütülen asfalt çalışmalarına değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Karasu'da 90 kilometreye tekabül eden 102 bin ton asfaltla 8 bin 170 metre V kanal yapıldı. Ortaköy ve Konacık mahallelerinde toplam 520 metre küp taş duvar, 31 bin metre küp iyileştirme ve dolgu çalışması yapıldı. İlçe merkezi, Adatepe ve Konacık mahallelerinde toplamda 13 bin 200 metre drenaj kanalı temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca, şehrimizde oluşan atıkları, entegre şekilde atık üretim sistemine dahil ederek vahşi depolamanın önüne geçiyoruz. Karasu, Kocaali, Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinde katı atık aktarma istasyonlarında hizmetlerimiz devam ediyor. Aktarma istasyonlarımızda günlük ortalama 300 ton atık, depolama tesislerine gönderiliyor."

Karasu halkının güvenle su tüketebilmesi için şehrin içme suyu alt yapısını yenilediklerini ifade eden Yüce, "1 Nisan 2019 tarihinden bugüne tüm ilçelerimizde toplam 21 bin 581 metrelik şebeke yenileme çalışması yaptık. Toplam maliyet, 17 milyon 750 bin liradır. Modern 3 su deposu, 300 kilometrelik şebeke ve isale hatlarıyla Karasu merkez mahallelerinin içme suyunu, 110 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Yüce, Melen Botanik Vadisi kapsamında bölgeye aromatik bitkilerle güzellik kattıklarını, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla sosyal yaşantıya katkı sunduklarını ifade ederek, arı ve ürünleri üretiminde dünya standartlarına çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.