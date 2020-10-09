Başkan Yüce, köprü ve duble yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan Serdivan'a geçişler için yeni alternatif olacak projede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, araç ve yaya geçişleri için inşa edilen köprüde sona gelinirken, Hasır Sokak ile Süleyman Binek Caddesi arasını duble hale taşıyacak çalışmada ise ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'dan projede gelinen son noktaya ilişkin bilgi alan Başkan Yüce, proje ile Yazlık Kavşağı'nda zaman zaman oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçeceklerini, çalışmaların süratle tamamlanacağını bildirdi.

Hasır Sokak'ta üst yapıda başlatılan çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"900 metrelik arteri bölünmüş yol haline taşıyacak ve Süleyman Binek Caddesi'ne ulaşımları sağlayacağız. Bölgenin alt yapısını SASKİ marifetiyle yeniledik. Şimdi de arterin üst yapısında gereken adımları atıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları tamamlandığında inşallah Yenikent bölgesinden Serdivan geçişlerine yeni bir alternatif oluşturacak, Yazlık Kavşağı'nı kullanan araç sayısında azalmayı sağlayacağız. Ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, projenin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."