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Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.


Başkan Yüce, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Jang'a teşekkür ederek, Sakarya'ya ilişkin bilgiler paylaştı. Ziyarette Genel Sekreter Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar da yer aldı.


Başkonsolos Jessy Yeunju Jang'ın Sakarya ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mızdaki kültürel çeşitlilik en özel zenginliğimiz. Farklılıklarıyla büyüyen, her alanda gelişen Sakarya, doğanın tüm güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Tarihi birlikteliğin yanı sıra günümüzde de Kore ile yapılacak iş birliklerinin güzel sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Şehrimizin avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye, güçlü birlikteliklerle Sakaryamıza fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ise, "Türkiye geçmişten bu yana ülkemizin yanında olmuş, en güzel örneğini de Kore Savaşı'nda destekleriyle göstermiştir. Türklerle olan kardeşliğimizin her zaman devam etmesini ve büyümesini temenni ediyorum. Sakarya'da karşılaştığımız hoşgörü ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, İstanbul, Sakarya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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