Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Muharrem paylaşmanın ve bereketin arttığı zamanlardır"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yüce: "Muharrem paylaşmanın ve bereketin arttığı zamanlardır"

26 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.


Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kurulan platformda vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Ekrem Yüce'ye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile SESOB Başkanı Hasan Alişan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatioplu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer eşlik etti. Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce, paylaşmanın ve bereketin arttığı Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.


Başkan Ekrem Yüce, "Tüm hemşehrilerimizin mübarek Muharrem ayını gönülden kutluyorum. Paylaşmanın ve bereketin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu ayda tüm dünyada barışın, huzurun ve sevginin hakim olmasını Rabb'imden niyaz ediyor, tuttuğumuz Muharrem oruçlarının kabul olmasını diliyorum. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah milletimizi ve memleketimizi korusun" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Muharrem paylaşmanın ve bereketin arttığı zamanlardır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]