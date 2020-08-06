Başkan Yüce muhtarlar buluşmasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesince düzenlenen muhtarlar buluşmasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarların taleplerini dinleyen Yüce, muhtarlıklarla yerel yönetim iş birliğinin mahallelerin kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vatandaşların taleplerini ilk olarak muhtarlıklar aracılığıyla ilettiğine işaret eden Yüce, "İnşallah bu birliktelikle ihtiyaçlar doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Her konuda aynı fikri paylaşmak gibi bir iddiada değiliz ancak ortak akılla milletimiz için hizmet üretmek, mahallelerimizi kalkındırmak, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek öncelikli meselemizdir. Rabbim çalışmalarınızı bereketlendirsin, işlerinizi kolaylaştırsın." ifadelerini kullandı.

Programa, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile muhtarlar katıldı.