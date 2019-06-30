Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yüce: "Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız"

7 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Yüce:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Milletvekilleri Engin Özkoç, Ümit Dikbayır, Levent Bülbül, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Tek aday olarak girdiği olağan kongrede yeniden başkan seçilen Erdal Erdem'i tebrik eden Başkan Ekrem Yüce çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Muhtarlar yerel yönetimlerimizin en önemli unsuru, ayrılmaz bir parçasıdır. İnşallah muhtarlarımızla yakın temas halinde olmaya devam edecek, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik adımları birlikte atacağız. Belirli periyotlar halinde bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunacağız. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. Muhtarlarımızla beraber Sakarya'mızın en ücra mahallesine kadar hizmet götüreceğiz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerimizde bizlere katkı sağlamanızı temenni ediyorum" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MUĞLA Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler Yurtta hava durumu Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]