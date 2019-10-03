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Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

25 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.


Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve vatandaşların yer aldığı buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurulan stantlar da misafirlere aşure ikram etti.


Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen aşure programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Aşure; berekettir, paylaşmaktır, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Erdal Erdem ve tüm muhtarlarımıza böyle güzel bir buluşma için teşekkür ediyorum. İnşallah her fırsatta muhtar arkadaşlarımızla bir arada olmaya, bulduğumuz her aralıkta talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü biz; muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsuru olduğunu biliyor, vatandaşlarımız ile aramızdaki bağ olan muhtarlarımızla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.


Başkan Ekrem Yüce, ortak akılla Sakarya'yı geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Muhtarlar bizim çözüm ortağımız, mahallelerimiz ile aramızdaki bağdır. Biz; şehrimize, hemşehrilerimize katkı sunacak her fikri çok önemsiyor, değerli görüyoruz. Ortak aklın, birlik ve beraberliğin Sakarya'nın güçlü yönlerinden biri olduğunu biliyoruz. Muhtarlarımızın talep ve isteklerini almaya, vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Rabbim beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
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